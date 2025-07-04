Sakarya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sakarya
Karapınar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 2 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri ve 2 iş makinesiyle müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlar da ilaçlama tankerleriyle taşıdıkları suyla destek verdi.
Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.