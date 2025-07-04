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Karadeniz'de sağanak sonrası denizin rengi "kahverengi" oldu

Karadeniz'de etkili olan sağanak sonrası denizin rengi kahverengiye döndü.

Erkut Kargın  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Karadeniz'de sağanak sonrası denizin rengi "kahverengi" oldu Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Samsun'un Atakum açıklarında sabah saatlerinde etkili olan yağış sonrası deniz farklı renklere büründü.

Denizin plaja yakın bölümleri kahverengiye dönüşürken sahile uzak bölgelerde ise mavi ve turkuaz renkler hakim oldu.

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Sahilde yürüyüş yapanlar, farklı renklere bürünen denizin fotoğrafını çekti.

Mavi, turkuaz ve kahverengi tonlarının hakim olduğu Karadeniz, dronla da görüntülendi.

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