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Dünya

Fransa'dan, M çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü

Fransa, M çiçeği (mpox) virüsünün görüldüğü Afrika ülkelerine 100 bin doz aşı sağlama taahhüdünde bulundu.

Ekip  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Fransa'dan, M çiçeği virüsünden etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü

Ankara

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa'da M çiçeği virüsüne karşı 232 aşı merkezi açıldığını ve hastalıktan en çok etkilenen ülkelere 100 bin doz aşı sözü verildiğini duyurdu.

Attal, Fransız sağlık sisteminin virüse karşı teyakkuzda olduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Attal, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatı doğrultusunda, sağlanacak 100 bin doz aşının virüsten en çok etkilenen ülkelere Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla ulaştırılacağını kaydetti.

Fransa'da henüz M çiçeği virüsüne rastlanmadı.

AB, 15 Ağustos'ta, virüsün etkilediği Afrika ülkelerine yaklaşık 200 bin doz aşı bağışladığını duyurmuştu.

M çiçeği virüsü nedir?

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, M çiçeği virüsü, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait "maymun çiçeği" virüsünün neden olduğu viral bir hastalık.

Hastalığın yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar yer alıyor.

M çiçeği virüsü, fare ve sincap gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek, bulaşmanın en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

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