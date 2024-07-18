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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'dan, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına tepki

Fransa, İsrail Parlamentosunda "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden duyduğu "şaşkınlığı" ifade etti.

Şilan Turp  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
Fransa'dan, İsrail Parlamentosunun Filistin devletinin kurulmasını reddeden kararına tepki

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından kabul edilen kararlara aykırı olarak İsrail Meclisinde "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önergenin kabul edilmesinden duyulan "şaşkınlık" vurgulandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının "sorumsuz" olarak nitelendirildiği açıklamada, bu tür eylemlerin bölgeyi istikrarsızlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın söz konusu baskını kınadığı, "barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devletli çözümün acilen hayata geçirilmesi gerektiği" kaydedildi.

"Sadece iki devletli bir çözüm hem İsraillilere hem de Filistinlilere adil ve kalıcı bir barış getirebilir ve bölgede istikrarı garanti altına alabilir." ifadesi kullanılan açıklamada, "İsrailli ve Filistinli siyasi liderlerin barışa yönelik gönüllü ve cesur bir taahhütte bulunmalarının" gerekliliğinin altı çizildi.

Kudüs'teki kutsal yerlerin tarihi statüsünün korunmasının önemi hatırlatılan açıklamada, Ürdün'ün bu konudaki "özel rolüne" dikkati çekildi.

Eski İsrail Adalet Bakanı Gideon Saar'ın Yeni Umut Partisi ve Birleşik Sağ Partisi tarafından verilen "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge, 68'e karşı 9 oyla İsrail Meclisinde kabul edilmişti.

İsrail'de de yasaklanan Yahudi üstünlükçü terör örgütü Kah hareketinin bir üyesi olarak tanınan ve tartışmalı bir figür olarak kabul edilen Ben-Gvir, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskında, Kubbetüs Sahra'nın önünde yaptığı görüntülü açıklamayı sosyal medya hesabında paylaşarak, "(Gazze'deki) İsrailli esirlerin gelişigüzel bir anlaşma olmaksızın, teslim olmadan geri getirilmesi için İsrail için en önemli yere dua etmeye geldiğini" söylemişti.

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