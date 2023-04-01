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Dünya

Fransa'daki gösterilerde keyfi gözaltılara ilişkin yaklaşık 100 şikayette bulunuldu

Fransa'da emeklilik reformunun mecliste oylanmadan kabul edilmesinin ardından düzenlenen gösterilerde yakalanan protestocuların avukatları, keyfi gözaltılara ilişkin yaklaşık 100 suç duyurusunda bulundu.

Esra Taşkın  | 01.04.2023 - Güncelleme : 01.04.2023
Fransa'daki gösterilerde keyfi gözaltılara ilişkin yaklaşık 100 şikayette bulunuldu

Paris

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, gözaltına alınan göstericilerin avukatlarından oluşan topluluk, "kamu yetkisine sahip bir kişi tarafından özgürlüğe keyfi müdahale" ve "gösteri yapma özgürlüğüne ihlal" suçlamalarıyla Paris Savcılığına yaklaşık 100 şikayet başvurusu yaptı.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

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