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Dünya

Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato’nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı

Fransa'da parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis, 30 Haziran’da Senato’da değişikliklerle onaylanan yeni terörle mücadele ve istihbarat yasa tasarısını değişiklikleri geri alarak kabul etti.

Alaattin Doğru   | 14.07.2021
Fransa'da Ulusal Meclis terörle mücadele yasa tasarısını Senato’nun yaptığı değişiklikleri kaldırarak yeniden onayladı

Paris

Senato ile Ulusal Meclis arasındaki fikir ayrılıklarının giderilmesi amacıyla geçen hafta kurulan ortak komitenin başarısız olmasının ardından, tasarı Ulusal Meclis’te oylandı.

Az sayıda milletvekilinin katıldığı oylamada, 2015'teki saldırılardan sonra ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırılmasının ardından Ekim 2017'de yürürlüğe giren İç Güvenlik ve Terörle Mücadeleyi Güçlendirme Yasası'nda (SILT) yer alan geçici tedbirleri kalıcı hale getirecek tasarı kabul edildi.

Milletvekilleri yasa tasarısını Senato’da yapılan değişiklikleri es geçerek onayladı.

Yasa tasarısı 21 Temmuz’da yeniden Senato’da ele alınacak, ancak son söz Ulusal Meclis’te olacak.

Tasarının içeriği

Yasa tasarısı, SILT'in temelini oluşturan ancak OHAL'den kaynaklı olduğu için geçici olan ev aramaları, güvenlik alanı oluşturulması, ibadet yerlerinin kapatılması, herhangi bir suçlama yöneltilmemiş ancak şüpheli kişilere yönelik kısıtlama önlemlerinin kalıcı hale getirilmesini içeriyor.

Terörle ilişkili eylemlerden mükerrer suç halinde en az 3, normalde en az 5 yıl hapis cezasına mahkum olanlardan serbest bırakılanların idari kontrol ve takip süresi 2 yıla çıkarılıyor.

Tasarının istihbarat kısmında, telekom operatörleri tarafından sağlanan internet arama verilerinin analiz edilmesine imkan tanıyan algoritma kullanımına izin veriliyor.

Bazı arşivlere akademik araştırma amacıyla erişimin serbest hale getirilmesini öngören tasarı, bununla birlikte bazı en hassas dokümanların 50 yılda gizlilik derecesinin kaldırılmasından istisna tutulmasını da içeriyor.

Tasarı ayrıca terör eylemiyle bağlantılı olduğu şüphesiyle ibadet yerlerini ve ona bağlı mekanları da kapatmaya olanak sağlıyor.

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