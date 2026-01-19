Dolar
43.26
Euro
50.41
Altın
4,673.28
ETH/USDT
3,219.00
BTC/USDT
93,224.00
BIST 100
12,747.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Fransa'da polis şiddetine tepki

Fransa'da, polislerin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada darbettiği görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Şeyma Yiğit  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
Fransa'da polis şiddetine tepki

Ankara

Sosyal medyaya yansıyan görüntüye göre, Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Argenteuil kentinde yaşanan olayda, polisler gözaltına almak için bir kişiyi yere yatırdı.

Görüntülerde, polislerden birinin bu kişinin üzerine çıktığı ve "kapat çeneni" şeklinde bağırdığı, o sırada başka bir polisin şüphelinin kafasına tekme attığı görüldü. Bu görüntülerin sosyal medyadan yayınlanması ise kamuoyunda tepki topladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekili Paul Vannier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada polisin savunmasız bıraktığı kişiye böyle bir şiddet uygulamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bir diğer LFI milletvekili Thomas Portes ise açıklamasında, birkaç gün önce Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polis karakolunda tutulduğu sırada öldüğünü hatırlatarak, Argenteuil'de yaşanan şiddet olayıyla "polisin her geçen gün cumhuriyet değerlerinin dışına çıktığını" kaydetti.

Portes, "polis şiddeti ve sistematik ayrımcılıkla mücadelenin öncelikli kılınması" çağrısı yaptı.

Fransa'nın başkenti Paris'in 20. bölgesinde El Hacen Diarra isimli bir gencin polisler tarafından gözaltına alındığı anlar 17 Ocak'ta sosyal medyaya yansımıştı. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti. Fransa'da muhalif siyasiler polis şiddetine tepki göstererek adalet çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat ile Musul "kardeş şehir" oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Şanlıurfa'da yatak deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul'da düzenlenen "Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Sorumluları 3. İstişare Toplantısı" başladı
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'da polis şiddetine tepki

Fransa'da polis şiddetine tepki

Almanya: Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz

ABD Başkanı Trump'a, gümrük vergisi getirdiği 8 Avrupa ülkesi ortak açıklamayla tepki gösterdi

Fransa'da şiddetli yağışlar sebebiyle 5 vilayette sel alarmı

Fransa'da şiddetli yağışlar sebebiyle 5 vilayette sel alarmı
Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi

Avrupa ülkeleri, ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki gösterdi
Fransa'da Türk dizileri, Türkçe ile "gönül köprüsü" kuruyor

Fransa'da Türk dizileri, Türkçe ile "gönül köprüsü" kuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet