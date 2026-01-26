Dolar
43.35
Euro
51.52
Altın
5,015.44
ETH/USDT
2,930.30
BTC/USDT
88,183.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da polis şiddeti gören ve gözaltındayken ölen Diarra için yürüyüş yapıldı

Fransa’da gözaltına alınırken polis şiddetine maruz kalan ve karakoldayken hayatını kaybeden Diarra için yürüyüş düzenlendi.

Esra Taşkın  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
Fransa'da polis şiddeti gören ve gözaltındayken ölen Diarra için yürüyüş yapıldı Fotoğraf: Ümit Dönmez/AA

Paris

Ülkede, polis şiddeti karşıtı birçok topluluğunun çağrısıyla yaklaşık 1000 kişi, Paris’te bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fransa'da 14 Ocak'ta şiddetli şekilde gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki Diarra için yürüyen eylemciler, Diarra’nın ölüm nedeniyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Polis gözetiminde sessizlik içinde gerçekleşen yürüyüşe Diarra’nın ailesi de katıldı.

Göstericiler, "El Hacen Diarra için adalet" ve "adalet olmazsa, barış da olmaz" yazılı pankartlar taşıdı.

Olay

Diarra, 14 Ocak gecesi gözaltına alınarak Paris’in 20. bölgesindeki karakola götürülmüştü. 35 yaşındaki gencin daha sonra polis karakolunda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ailesi, Diarra’nın yaşadığı göçmen işçi yurdunun önünde gözaltına aldığı sırada polis şiddetine maruz kaldığını savunuyor.

Paris'in 20. bölgesinde Diarra'nın polislerce gözaltına alındığı anlar sosyal medyaya yansımıştı.

Çevre sakinlerince çekilen ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, 2 polis yerdeki bir kişiyi yumrukluyor.

Diarra’nın ailesinin söz konusu görüntülerle ilgili talep ettiği incelemede, Diarra'nın "Beni boğuyorsunuz" dediği ortaya çıkmıştı.

Paris Savcılığı, ilgili polislerin yaka kameralarının bataryası bittiği için o sırada çalışır durumda olmadığını belirttiğini aktarmıştı.

Olayla ilgili "kamu otoritesini temsil eden kişi tarafından kasten uygulanan şiddet sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ilgili polislerin geçici olarak görevden alınmasına karşı çıkmıştı.

Diarra’nın ailesi, söz konusu polislerin gözaltına alınmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üsküdar’da motoru yanan metrobüste hasar oluştu
DMM, "Suriye ordusunun yürüttüğü operasyonların Türkçe talimatlarla koordine edildiği" iddiasını yalanladı
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve fırtına etkili oluyor
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fransa'da polis şiddeti gören ve gözaltındayken ölen Diarra için yürüyüş yapıldı

Fransa'da polis şiddeti gören ve gözaltındayken ölen Diarra için yürüyüş yapıldı

Fransa'da polis şiddetine tepki

Adana'da beyaza bürünen Armutoluğu Yaylası dağcılık tutkunlarına parkur oluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet