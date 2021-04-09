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Dünya

Fransa'da PKK sempatizanları Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

Terör örgütü PKK sempatizanları, Fransa'nın güneyindeki Marignagne semtinde Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı.

Yusuf Özcan   | 09.04.2021
Fransa'da PKK sempatizanları Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

Paris

Marsilya kentinin yakınlarındaki Marignagne'de yüzleri maskeli bir grup PKK sempatizanı, 7 Nisan'da yerel saatle 18.00 sularında merkezin lokalinin camlarını kırarak içeriye çeşitli maddeler attı.

Terör örgütü lehine sloganlar atan grup, çevreye zarar verdi ve merkezdeki 1 kişiyi başından yaraladı.

Saldırıya ilişkin gerekli mercilere ve polise şikayette bulunuldu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in Fransa Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile yapacağı görüşmede, saldırının faillerinin yakalanması ve önlem alınması konusunda beklentilerini dile getireceği öğrenildi.

PKK sempatizanlarının son günlerdeki saldırıları

Birkaç gün önce Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunun binasına havai fişekle saldıran PKK sempatizanları, 5 Nisan'da Strasbourg'da Avrupa Konseyi binasına girmişti.

Fransız polisi, müdahale ettiği PKK yandaşlarının Konsey binasından çıkmalarını sağlamıştı.

PKK sempatizanları, Lyon'da da birkaç gün önce Türklere ait bir iş yerine saldırmıştı.

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