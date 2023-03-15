Dolar
18.99
Euro
20.03
Altın
1,924.16
ETH/USDT
1,650.00
BTC/USDT
24,700.00
BIST 100
5,101.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Fransa'da parlamenterlerden emeklilik reformunun "en tartışmalı maddesine" onay

Fransa'da senatör ve milletvekillerinden oluşan Karma Komisyon, ülke genelinde kitlesel grev ve protestolara neden olan emeklilik reformunun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti.

Esra Taşkın  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Fransa'da parlamenterlerden emeklilik reformunun "en tartışmalı maddesine" onay

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, 7 senatör ve 7 milletvekilinden oluşan Karma Komisyonu, tartışmalı emeklilik reformunu görüşmeye başladı.

Komisyon, tasarının, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören ve milyonlarca kişinin greve gitmesine, gösteriler düzenlemesine yol açan 7. maddesini kabul etti.

Müzakerelerin kamuoyuna kapalı şekilde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Komisyonun üyelerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Mathilde Panot, Twitter'dan, söz konusu maddenin kabul edilmesine tepki göstererek "utanç" ifadesini kullandı.

Tartışmalı emeklilik reformu için kritik hafta

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Karma Komisyonda bugün görüşülen reforma ilişkin tasarı, bir daha Senato'da oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclise gönderilecek.

Meclis'te salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Partisi milletvekillerini, reformlarını desteklemesi için ikna etmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Türkiye'den "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" mesajı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sağanak su baskınlarına neden oldu
Tunceli'de sağanak nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı

Benzer haberler

Fransa'da parlamenterlerden emeklilik reformunun "en tartışmalı maddesine" onay

Fransa'da parlamenterlerden emeklilik reformunun "en tartışmalı maddesine" onay

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransız ve İngiliz askerlerinin şehrin merkezinde yaptığı tatbikat alay konusu oldu

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8'incisi başladı

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8'incisi başladı
Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı

Fransız İçişleri Bakanı'ndan Paris Belediyesine, grevdeki çöpçüleri "zorla çalıştır" baskısı
Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı

Paris'te dünyaca ünlü sanatçılar Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için sahneye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet