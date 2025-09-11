Dolar
41.30
Euro
48.41
Altın
3,630.09
ETH/USDT
4,425.00
BTC/USDT
114,051.00
BIST 100
10,623.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düzce’de Akçakoca Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu Açılış Töreni’nde konuşuyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Meclis Başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Dünya

Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı

Fransa'da dün düzenlenen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 11.09.2025 - Güncelleme : 11.09.2025
Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Ameer Alhalbi/AA

Paris

Fransa'da bu hafta merkez sağcı François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından Sebastien Lecornu yeni başbakan olarak atanırken ülke dün Macron politikaları karşıtı eylemlere sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 850 noktada yapılan eylemlere yaklaşık 200 bin kişi katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Her şeyi durduralım" sloganıyla düzenlenen eylemlerde 211'i Paris'te olmak üzere 540 kişi gözaltına alındı.

Eylemler, başkent Paris başta olmak üzere Lyon ve Rennes'te şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Göstericiler polise çeşitli cisimler fırlatıp ateşe verdikleri çöp kovalarıyla yolları kapatırken, polisler de eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu alım süreçlerinde "dijitalleşme" ve "yapay zeka" ile denetim güçlendirilecek
AYM, Mehmet Murat Çalık'ın tahliyesine yönelik tedbir talebini reddetti
Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi
Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nde su seviyesi yüzde 2'nin altına düştü
İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

Eski Manavgat Belediye Başkanı Sözen ile kardeşi "rüşvet" soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi

Fransa'da Macron karşıtı gösterilerde 540 kişi gözaltına alındı

Fransa'da eylemler devam ederken yeni Başbakan Lecornu göreve başladı

Fransa Başbakanı Bayrou liderliğindeki hükümetin düşüşü ülkede kredi notu baskısı yaratıyor

Fransa Başbakanı Bayrou liderliğindeki hükümetin düşüşü ülkede kredi notu baskısı yaratıyor
Fransa’da ülke genelindeki eylemlerde 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Fransa’da ülke genelindeki eylemlerde 500'ü aşkın kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturmasında 20 kişi gözaltında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet