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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 arttı

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 artarak 22 bin 856'ya yükseldi.

Yusuf Özcan   | 26.04.2020
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 242 arttı Fotoğraf: Elyxandro Cegarra/AA

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 385 artışla 191 bin 358'e ulaştı. 

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 682'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 217 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 318 artarak 44 bin 903'e çıktı. 

Ölü sayısında son 5 haftaya göre düşüş yaşandı

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakım evlerinde 242 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 202'ye ve yaşlı bakım evlerinde 8 bin 654'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 22 bin 856 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 18 gündür düşmeye devam ediyor.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında 5 haftaya göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

9 bin kişi evinde Kovid-19 nedeniyle öldü iddiası

Aile hekimleri sendikası MG Fransa Başkanı Jacques Battistoni, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan evinde yaşamını yitirenlerin toplam ölü sayısına dahil edilmediğini belirterek, aile hekimleri ile yaptığı çalışma neticesinde ülke genelinde 9 bin kişinin evlerinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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