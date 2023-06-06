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Dünya

Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı bugün ülke çapında kitlesel grev ve gösterilerin 14'üncüsü düzenleniyor.

Alaattin Doğru  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Fransa'da emeklilik yaşını yükselten reforma karşı ülke genelinde protestolar düzenleniyor

Ankara

Önde gelen sendikaların çağrısıyla enerji ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektör grev ve protesto kararı alırken bu kapsamda 1 milyona yakın kişinin sokaklara inmesi öngörülüyor.

Gösteriler nedeniyle başkent Paris ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda sıkıntısı yaşandı.

Paris, Lyon Marsilya, Bordo kentleri başta olmak üzere Fransa genelinde 250 noktada gösteri düzenlenecek.

Yapılan son anketlerde Fransızların yüzde 57'sinin bugünkü grev ve gösterileri desteklediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteriler nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıklamıştı.

Darmanin ülke dışından aşırı solcuların gösterilere katılacağına ilişkin alınan istihbarat üzerine ek önlemler alındığını belirtmişti.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.


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