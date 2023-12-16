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Dünya

Fransa'da destek ödemeleri geciken çiftçiler, Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi döktü

Fransa'nın Bourgogne-Franche-Comte bölgesindeki Dijon kentinde tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesi nedeniyle çiftçiler, Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi dökerek eylem yaptı.

Esra Taşkın  | 16.12.2023 - Güncelleme : 16.12.2023
Fransa'da destek ödemeleri geciken çiftçiler, Bölgesel Konseyin önüne hayvan gübresi döktü Fotoğraf: Luc Auffret / AA

Paris

Dijon'da çiftçiler, 80'den fazla traktörle dün kentte korna çalarak konvoy oluşturdu.

Bazı çiftçiler, traktörlerini kentin tramvay rayları üzerinde sürdü.

Traktörlerin üzerinde "Bizim sonumuz, sizin aç kalmanız demek", "Genç çiftçiler olarak bir geleceğe sahip olma hakkımız var mı?" yazılı afişler asan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesini protesto etti.

Çiftçiler, AB'nin tarım sektörüne yönelik yardımlarını çiftçilere ulaştıran Bölgesel Konseyin önünde de eylem yaptı.

Fransız çiftçiler, sektörlerine yönelik ödemelerin bir an önce yapılması talebiyle Konseyin önüne hayvan gübresi döktü.

Binanın önüne canlı koyunlar da bırakan eylemciler, kurumun resmi pankartına "Utan" yazdı.

Çiftçiler, Konseyin yönetimini istifaya çağırdı.

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