Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Danıştay hükümetin 'aile birleşimi' vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti

Fransa’da Danıştay, hükümetin yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

Alaattin Doğru   | 23.01.2021
Fransa'da Danıştay hükümetin 'aile birleşimi' vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti

Paris

Danıştay, çok sayıda dernek ve yabancı ülke vatandaşlarının başvurusu üzerine, hükümetin 21 Mart'ta salgın gerekçesiyle aile birleşimi vizesini askıya alma kararını inceledi.

Mahkeme, aile birleşimi vizelerinin askıya alınmasını “normal aile yaşamı hakkı ile çocuğun yararına orantısız bir müdahale” ve "yasal olup olmadığı hakkında ciddi şüpheler barındıran bir durum" olarak değerlendirerek uygulamanın iptaline karar verdi.

Kararda ayrıca, vize tedbir kararının, ilgili şahısların normal aile yaşamı hakkı ve varsa çocukların yüksek menfaatlerine aykırılık taşıdığına dikkat çekildi.

Fransa devletinin zaten salgın öncesi dönemde aile birleşimi yoluyla vize verilenlerin sayısını 60 kişiyle sınırlı tuttuğuna işaret edilerek, hükümetin bu konudaki virüsün yayılmasının önüne geçilmesi gerekçesinin gerçekçi olmadığı ifade edildi.

Kararın eş ve çocukları yurt dışında olması nedeniyle aile hasreti çeken çok sayıda kişiyi memnun ettiği belirtiliyor.

Fransa, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmaya başlamasının ardından 21 Mart 2020'de yurt dışından geleceklere yönelik vize verilme işlemini minimum seviyeye indirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde koronavirüse bağlı can kayıpları artıyor
AB onaylamadığı aşının teslimatındaki gecikmeden şikayetçi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz

Benzer haberler

Fransa'da Danıştay hükümetin 'aile birleşimi' vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti

Fransa'da Danıştay hükümetin 'aile birleşimi' vizelerini askıya alma uygulamasını iptal etti

Danıştay üyeliğine Hümeyra Ergin Ercan seçildi

Fransa'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti

Fransa’nın Cezayir'deki sömürge raporunda nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti

Fransa’nın Cezayir'deki sömürge raporunda nükleer ve kimyasal denemelerin yapıldığı bilgisi dikkati çekti
Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir

Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir
HSK, Danıştay'a 3 üye seçti

HSK, Danıştay'a 3 üye seçti