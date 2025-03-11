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Dünya

Fransa'da binlerce öğretmen ve öğrenci eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etti

Fransa'da binlerce öğretmen ve öğrenci, hükümetin eğitim bütçesinden kesinti yapmasına tepki göstermek için yürüdü.

Şeyma Yiğit  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Fransa'da binlerce öğretmen ve öğrenci eğitim bütçesindeki kesintileri protesto etti

Ankara

Savunma harcamaları için 3,3 milyar avroluk ek kaynak ayıran hükümetin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesi tepkiye neden oldu.

Eğitim bütçesinde kesinti yapılmasına karşı çıkan binlerce öğretmen ve öğrenci, ülkenin büyük kentlerinde sokaklara indi.

Göstericiler, "Bu maskaralığa hayır", "Bütçe darbesi, her şeyi mahvediyorsunuz!" yazılı pankartlar açtı.

Ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından FSU-SNUipp'den yapılan yazılı açıklamada, bütçe kesintileri ile "hükümetin kamu okullarını vuran" politikalarına karşı çıkılarak, bunun yüzlerce kişinin işinden olmasına yol açacağına işaret edildi.

Fransa dahil Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı sonrası Rus tehdidine karşı savunma harcamalarını artırma kararı almıştı.

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