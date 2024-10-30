Dolar
34.27
Euro
37.25
Altın
2,785.86
ETH/USDT
2,660.00
BTC/USDT
71,798.00
BIST 100
9,006.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da 2023'te ölen evsizlerin sayısı son 12 yıldakileri aşarak 735 oldu

Fransa'da 2023'te sokaklarda ölen evsizlerin sayısı son 12 yılı geride bırakarak 735 olarak kayıtlara geçti.

Esra Taşkın  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Fransa'da 2023'te ölen evsizlerin sayısı son 12 yıldakileri aşarak 735 oldu Fotoğraf: Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/AA

Paris

Le Parisien gazetesinin haberine göre, "Sokakta Ölenler" topluluğu geçen yıl sokaklarda ölen evsizlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, ülkede 2022'de ölen evsiz sayısı 630 olurken, 2023'te bu sayı 735'e yükseldi.

2023'te ölen evsizlerin sayısı, topluluk tarafından son 12 yılda kaydedilen en yüksek can kaybı sayısı oldu.

Hayatında bir dönem sokakta yaşamış olanların da eklenmesi takdirde, geçen sene ölen evsizlerin toplam sayısı 826'ya yükseldi.

Ölen evsizlerin yüzde 86'sını erkekler oluştururken, hayatını kaybeden kadın evsiz sayısında küçük bir yükseliş gözlemlendi.

Evsizlerin yaklaşık üçte biri kış mevsiminde hayatını kaybediyor.

Fransa'da evsizler ortalama 48,8 yaşında hayatını kaybederken, nüfusun geri kalanı ortalama 79,9 yıl yaşıyor.

Öte yandan, "Sokakta Ölenler" topluluğu, ölen evsizlerin sayısının net olarak belirlenmesinin zor olduğuna dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YTB'de "Afrika'nın Geleceği" paneli düzenlendi
Milli Savunma Bakanı Güler, Katar Türk Hava Unsur Komutanlığında Mehmetçikle bir araya geldi
İzmir'de mahalle sakinleri çektikleri video ile ulaşım sorunlarına dikkati çekti
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası ulaşımı aksattı
Hac kurası yarın çekilecek

Benzer haberler

Fransa'da 2023'te ölen evsizlerin sayısı son 12 yıldakileri aşarak 735 oldu

Fransa'da 2023'te ölen evsizlerin sayısı son 12 yıldakileri aşarak 735 oldu

Fransa, sömürge toprağı Martinik'te gece sokağa çıkma yasağını uzattı

Fransa, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerine son verme kararını kınadı

BM raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak eleştirdi

BM raportörleri, Fransa'da sporculara yönelik başörtüsü yasağını "ayrımcılık" olarak eleştirdi
Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor

Fransız hükümeti protestoların sıçradığı kolonisi Guadeloupe'ta da sokağa çıkma yasağı uyguluyor
Fransa'da Atatürk büstünün açılış töreni yapıldı

Fransa'da Atatürk büstünün açılış töreni yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet