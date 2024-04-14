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Dünya

Fransa, vatandaşlarına İran'ı geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu

Fransız hükümeti, İran'da yaşayan vatandaşlarına geçici olarak ülkeyi terk etmelerini önerdi.

Irmak Akcan  | 14.04.2024 - Güncelleme : 14.04.2024
Fransa, vatandaşlarına İran'ı geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu

Ankara

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından İran'da ikamet eden vatandaşlarına imkanları varsa ülkeyi geçici olarak terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği ise İran'da seyahat ederken dikkatli olunması ve kalabalık alanlardan uzak durulması gerektiğini açıkladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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