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Dünya

Fransa Sağlık Bakanı Braun, grev yapan pratisyen hekimlere tepki gösterdi

Fransa Sağlık Bakanı Francois Braun, sağlık sisteminin içinde bulunduğu son derece zor zamanda pratisyen hekimlerinin grev yapmasını eleştirdi.

Esra Taşkın   | 28.12.2022
Fransa Sağlık Bakanı Braun, grev yapan pratisyen hekimlere tepki gösterdi

Paris

Haute-Savoie vilayetindeki Annecy Genevois Hastane Merkezi'ni ziyaret eden Braun, burada yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli salgınlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Braun, grip vakalarındaki ciddi artış nedeniyle yoğun bakım servislerinin dolu olduğuna dikkati çekti.

Sağlık sisteminin son derece zor zamanlar geçirdiğini kaydeden Braun, pratisyen hekimlerinin böyle bir dönemde grev yapmalarının uygun olmadığını dile getirdi.

Fransız Bakan gelecek ay ülkenin sağlık sisteminin yeniden yapılandırma çalışmalarını başlatacaklarını değindi.

Fransa'da pratisyen hekimler, iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle hafta başında bu yana muayenehanelerinin kapılarını kapattı.

Yarın İçin Doktorlar Topluluğunun çağrısıyla başlatılan grevin 2 Ocak tarihe kadar sürmesi bekleniyor.

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