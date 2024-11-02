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Dünya

Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, ülkesinde artan cami saldırılarını kınadı

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, ülkesinde son dönemde camilere yönelik artan saldırıları kınayarak bu tür İslam karşıtı eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Feyzullah Yarımbaş  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Fransa İçişleri Bakanı Retailleau, ülkesinde artan cami saldırılarını kınadı

Ankara

Retailleau, X mesajında, "Soruşturmanın devam ettiği Amiens Camisi'ni kundaklama girişiminden iki gün sonra, dün gece bir camiye ev sahipliği yapan Fransız-Türk Saint-Usage derneği, kabul edilemez bir Müslüman karşıtı eylemin hedefi oldu. Bu toplumlara şahsımın ve devletimin desteğini ifade etmek istiyorum. İbadet yerlerine saldırmak büyük bir korkaklık ve barbar bir şiddetin yansımasıdır." ifadesini kullandı.

Ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrindeki Assounna Camisi, 29 Ekim'de kundaklama girişimine hedef olmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Dün gece de ülkenin doğusundaki Dijon kenti yakınlarındaki Saint-Usage beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) ait İhlas Camisi, İslamofobik saldırıya hedef oldu.

DİTİB yetkililerinden alınan bilgiye göre dün akşam Saint-Usage İhlas Camisi'nin kapısının önüne bir araçtan domuz yavrusu leşi atıldı. Jandarmaya haber verilmesiyle incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyla ilgili birçok detaya ulaşılsa da faillerin kimliği belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saint-Usage İhlas Camisi, Aralık 2023'te de bir İslamofobik saldırıya hedef olmuş, cami duvarları ve girişine İslam karşıtı yazılar yazılmıştı.

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