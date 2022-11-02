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Dünya

Fransa, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri “arananlar listesi”ne koymayı planlıyor

Fransa, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymaya imkan verecek bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor.

Alaattin Doğru   | 02.11.2022
Fransa, hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri “arananlar listesi”ne koymayı planlıyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ile Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, Le Monde gazetesine verdikleri röportajda, hükümetin Ulusal Meclis’e 2023 yılı başında sunmayı planladığı Göç Yasası’nın detaylarını paylaştı.

Darmanin ve Dussopt’un açıkladığı öneriler arasında, "Fransız topraklarını terk etme zorunluluğu" bulunan kişilerin adlarının arananlar listesine eklenmesi de yer aldı.

Darmanin, düzenlemenin amacının "kanuna aykırı ikamet" suçunu geri getirmeyi değil, bu kişilerin ülkeden ayrıldığını tespit etmek olduğunu belirtti.

Bakanı Darmanin, ayrıca sorun çıkarmayan göçmelerin oturum izinlerinin otomatik olarak yenileneceğini ifade etti.

Çalışma Bakanı Dussopt ise yasa kapsamında göçmen işçilerin entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla, iş gücü eksiği olan sektörlerde çalışacak göçmenlere özel bir oturum izni verileceğini aktardı.

Öte yandan Darmanin, Fransız kanalı BFMTV’ye yaptığı açıklamada, ülkede ağır suça karışan yabancıların doğrudan sınır dışı edilebileceğini söyledi.

Fransa’daki aşırı sağın göçmen meselesinden nemalandığını savunan Darmanin, “Göçmen sorunu olmazsa Ulusal Cephe de olmaz.” diye konuştu.

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