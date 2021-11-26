Dolar
12.23
Euro
13.82
Altın
1,806.88
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,781.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, konuşuyor
logo
Dünya

Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti

Fransa, İngiltere Başbakanı Johnson'ın düzensiz göç krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasına tepki olarak düzenleyeceği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i davetini iptal etti.

Yusuf Özcan   | 26.11.2021
Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın - Anadolu Ajansı

Paris

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Johnson'ın Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasının kabul edilemez ve ikili ilişkilere aykırı bulduklarını belirtti.

Calais kentinde 28 Kasım'da Belçika, Hollanda, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile toplantı düzenleneceğini aktaran Darmanin, bu toplantıya Patel'i de davet ettiklerini ancak bu daveti iptal ettiklerini kaydetti.

"Çifte söylemlerden bıktık"

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Johnson'un söz konusu mektubu Twitter'da paylaşmasına tepki göstererek, İngiltere'nin Fransa'nın düzensiz göçle ilgili yaptığı çalışmalara saygı duymadığını söyledi.

"Çifte söylemlerden bıktık. Sorunların dışarıdan kaynaklandığı gibi gösterilmesinden bıktık. Sanki İngiltere AB'den ayrıldığı için üzüntü duyuyor. Bir sorun olduğu zaman bunun çözümünün Avrupa'da olduğunu söylüyor. Böyle olmaz." diyen Attal, Avrupa'nın İngilizlerden "birlikte çalışabileceği bir ortak" beklediğini aktardı.

Johnson, mektubu Twitter'dan paylaşmıştı

Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderen Johnson, bu mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında önemli bir etkisi" olacağını savunmuştu.

İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson, mektubu Twitter hesabından paylaşmıştı.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ, Güney Afrika'daki Kovid-19 varyantı için toplantı yaptı
Afrika'nın güneyinde tespit edilen Kovid-19'un 'süper varyantı' dünyada endişe yarattı
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, kapsamlı temas kısıtlamalarının getirilmesini istedi
Kovid-19 sürecinde ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi uyarısı
Hong Kong’da Kovid-19’un yeni varyantına rastlandı

Benzer haberler

İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı

İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı

Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti

Johnson, Macron'a düzensiz göçmenleri durdurmak için 5 maddelik plan teklif etti

İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek

İngiltere yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
Fransa'nın Martinique adasında şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Fransa'nın Martinique adasında şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor

Fransa'da Kovid-19 vaka sayıları yüksek seyrediyor