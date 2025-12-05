Dolar
42.52
Euro
49.58
Altın
4,232.45
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,977.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Donanması, nükleer denizaltıların konuşlu olduğu üssün üzerinde uçan İHA’lara ateş açtı

Fransa Donanmasının, ülkenin batısında nükleer denizaltıların bulunduğu Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde uçan insansız hava araçlarına (İHA) ateş açtığı öğrenildi.

Esra Taşkın  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Fransa Donanması, nükleer denizaltıların konuşlu olduğu üssün üzerinde uçan İHA’lara ateş açtı

Paris

Ulusal basının jandarma kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Fransa'nın nükleer denizaltılara ev sahipliği yapan Ile Longue Yarımadası'ndaki üssün üzerinde dün akşam birçok İHA'nın uçtuğu belirlendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İHA savar uygulaması aktif hale getirilirken, bölgede 5 İHA tespit edildi.

Fransa Donanmasına bağlı deniz piyade taburu, İHA'ları etkisiz hale getirmek amacıyla birçok kez ateş açtı.

İHA'ların son durumu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Deniz piyade taburuyla koordineli olarak görev yapan 120 jandarma, Fransa’nın nükleer caydırıcılığı açısından büyük önem taşıyan​​​​​​​ Ile Longue Yarımadası'ndaki üssü koruyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurt genelinde yağmurlu hava hakim olacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye genelinde 856 ambulans aldık ve birkaç hafta içerisinde illerimize göndereceğiz
Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacak
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında tahliye kararı verilen 10 zanlı için tutuklama talebi
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

Fransa Donanması, nükleer denizaltıların konuşlu olduğu üssün üzerinde uçan İHA’lara ateş açtı

Fransa Donanması, nükleer denizaltıların konuşlu olduğu üssün üzerinde uçan İHA’lara ateş açtı

Akıncı-Kemankeş testi: Türk SİHA'ları hiper harp kapasitesi inşa ediyor

Dronlar afetlerde hayat kurtarıyor

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenledi
İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet