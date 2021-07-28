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Dünya

Fransa’da Kovid-19 aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtlarından Danıştayın önünde protesto

Fransa’da Parlamento tarafından onaylanan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele yasası kapsamında uygulaması genişletilen Kovid-19 sağlık ruhsatı protesto edildi.

Alaattin Doğru,Esra Taşkın   | 28.07.2021
Fransa’da Kovid-19 aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtlarından Danıştayın önünde protesto Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Paris

Başkent Paris'te, sıkı güvenlik önlemleri altında Ulusal Meclis önünde başlayan protesto gösterisine, Sarı Yelekliler dahil yüzlerce kişi katıldı.

Yoğun yağmur altında Danıştay binasına kadar yürüyen göstericiler arasında bir kadın, giydiği özgürlük heykeli kıyafetiyle dikkati çekti.

Aşı zorunluluğu ve Kovid-19 ruhsatı karşıtları 31 Temmuz'da ülke çapında gösteriler düzenlemeyi planlıyor.

Kovid-19 ile mücadele yasası, 26 Temmuz'da parlamentodan geçmişti.

Hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiren yasa, 26 Temmuz'da parlamentodan geçmişti.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.

Alışveriş merkezleri Kovid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutan yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.

Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.

Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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