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Dünya

Fransa’da feshedilen aşırı sağcı grubun liderine 1 yıl hapis cezası

Fransa’da feshedilen aşırı sağcı grup Zouaves Paris’in (ZVP) lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, 1 yıl hapse mahkum edildi.

Alaattin Doğru   | 21.01.2022
Fransa’da feshedilen aşırı sağcı grubun liderine 1 yıl hapis cezası

Ankara

Ülke basınındaki haberlere göre, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour’un aralık ayında düzenlediği mitingde şiddete başvurduğu için gösterilere katılması yasaklanan Cacqueray-Valmenier, 15 Ocak'ta aşı karşıtı gösteriye katıldığı için gözaltına alınmasının ardından dün tutuklandı.

Tutuklu bulunan Cacqueray-Valmenier’e, Haziran 2020’de Paris’teki faşizm karşıtı bir bara beyzbol sopaları ve göz yaşartıcı gazlarla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 yıl hapis cezası verildi.

Zemmour’un mitingindeki şiddet olayları sonrası, ZVP 5 Ocak’ta bakanlar kurulu kararıyla feshedilmiş, Cacqueray-Valmenier’e gösterilere katılma yasağı getirilmişti.

Cacqueray-Valmenier, aralık 2018’deki bir Sarı Yelekliler gösterisindeki şiddet olaylarıyla ilgili olarak 6 ay tecilli, bar saldırısıyla ilgili olarak da 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırılmıştı.

ZVP’nin lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, geçen yıl Azerbaycan-Ermenistan savaşında, Ermenistan saflarında savaşmak için Dağlık Karabağ’a gittiğini duyurmuştu.


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