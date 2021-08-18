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Dünya

Fransa’da Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı'nın 2020’de kazandığı seçimi iptal etti

Fransa’da Danıştay, başkent Paris’in banliyölerinden Trappes'te, 2020’de Müslüman Ali Rabeh’in belediye başkanı seçildiği seçimleri, "kural dışı seçim propagandası yaptığı" gerekçesiyle iptal etti.

Alaattin Doğru   | 18.08.2021
Fransa’da Danıştay, Müslüman Belediye Başkanı'nın 2020’de kazandığı seçimi iptal etti

Ile-de-France

Le Parisien’in haberine göre, seçimlerin 28 Haziran 2020’deki ikinci turundan 3 ay kadar önce Rabeh’in başkanı olduğu "Coeur de Trappes" derneği, yardım faaliyetlerinde bulundu.

Derneğin dağıttığı maske, gıda paketi ve çocuklar için eğitim setlerinin bazılarına seçimlerde aday olan Rabeh’in fotoğrafı eşlik ediyordu.

Kentteki muhalefet Trappes Vatandaşları Angajmanı ile Bölgesel Konseyin Başkan Yardımcısı Othman Nasrou’nun başvurusu üzerine Versailles İdari Mahkemesi, şubatta verdiği kararda seçimi iptal etti ve mevcut başkan Rabeh’in adaylığını geçersiz saydı.

Rabeh’in mahkemenin kararını temyize götürdüğü Danıştay, seçim kampanyası hesaplarında bildirilmeyen bu promosyonların "kural dışı seçim propagandası olduğunu ve seçim kanununu ihlal ettiğine" hükmederek seçimi iptal etti.

Seçim tekrarlanacak

Danıştay, seçimlerin tekrarlanmasını isterken; Rabeh’in adaylığını geçersiz bulmadı ve devletin belediye başkanının seçim masraflarını geri ödemesini istedi.

Rabeh, Danıştayın kararıyla kampanyasını tanıdığını ve iyi niyeti gördüğünü belirterek, en geç 3 ayda yapılacak seçimde yeniden aday olacağını ifade etti.

Nasrou ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, Danıştayın kararını Trappes sakinlerine bu "ayrılıkçı, iltimaslı ve cumhuriyet karşıtı yönetimden" kurtulmak için bir fırsat olarak yorumladı.

Rabeh, seçimlerin ikinci turunda oyların yüzde 69,5’ini alarak belediye başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Belediye başkanı daha önce tehdit edilmişti

Müslüman nüfusun yoğunluğuyla göze çarpan Trappes, şubatta bir lise öğretmeninin "kentin İslamcıların eline düştüğü" iddiasıyla gündeme gelmişti.

Belediye başkanı Ali Rabeh, iddiaların ardından çok sayıda ölüm tehdidi almıştı.

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