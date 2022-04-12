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Dünya

Fransa’da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna kalan iki aday arasında cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması başladı.

Esra Taşkın   | 12.04.2022
Fransa’da cumhurbaşkanı görev süresini 7 yıla çıkarma tartışması

Paris

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan’da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Le Pen, Vernon kentinden düzenlendiği basın toplantısında, kurumların yenilenmesine yönelik önerilerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanının görev süresinin tekrar edilmemesi kaydıyla 7 yıla çıkarılmasını teklif eden Le Pen, bunun "Cumhurbaşkanlığı makamının prestijini ve cumhurbaşkanının eylem planı kapasitesini artıracağını" savundu.

Öte yandan mevcut cumhurbaşkanı Macron da Le Pen’in önerisini destekleyerek 7 yıllık tek dönem kararının Fransızlara bırakılmasını istedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlarının görev süresi 2000'de yapılan düzenlemeyle 7 yıldan 5 yıla indirilmişti.

2008'den bu yana ise bir cumhurbaşkanı art arda iki defa görev yapabiliyor.

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