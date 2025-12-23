Dolar
42.81
Euro
50.74
Altın
4,486.62
ETH/USDT
2,972.00
BTC/USDT
87,809.00
BIST 100
11,316.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuşuyor
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Grönland'ın egemenliğine desteğini yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ABD’nin özel temsilci atadığı Grönland’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha dile getirdi.

Şeyma Yiğit  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Grönland'ın egemenliğine desteğini yineledi

Ankara

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 15 Ocak’ta Grönland’ın başkenti Nuuk’a yaptığı resmi ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşarak, "Nuuk’ta Fransa’nın, Grönland ve Danimarka’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğini yinelemiştim." ifadesini kullandı.

"Grönland’ın Grönlandlılara ait olduğunu ve Danimarka’nın bunun garantörü olduğunu" belirten Macron, Avrupalılar ile birlikte "Grönland ile tam dayanışma" mesajı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'yi, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığını duyurmuştu. Bu karar, Avrupa Birliği (AB) üyeleri başta bazı ülkelerin tepkisini toplamıştı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş, ABD Başkanı'nın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
Yeni asgari ücrette sona doğru
"Yenidoğan çetesi" davasında sanıkların yargılanmasına devam ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ı kabul etti
Yumurtalık Lagünü'nde su yüzeyindeki doğal şekiller dikkati çekiyor

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Grönland'ın egemenliğine desteğini yineledi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Grönland'ın egemenliğine desteğini yineledi

Alplerde otlatmanın yeniden başlatılması daha dirençli ekosistemler sağlayabilir

AB ülkelerinde Tesla satışları azalmaya devam ediyor

AB'de yeni otomobil satışları kasımda yüzde 2,1 yükseldi

AB'de yeni otomobil satışları kasımda yüzde 2,1 yükseldi
ABD Başkanı Trump: Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var

ABD Başkanı Trump: Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var
AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği

AB'den Danimarka'ya "Grönland" desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet