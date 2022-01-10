Dolar
13.86
Euro
15.65
Altın
1,792.04
ETH/USDT
2,950.00
BTC/USDT
40,010.00
BIST 100
2,065.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini bildirdi.

Yusuf Özcan   | 10.01.2022
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Paris

Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 838 bine yaklaştı
İtalya'da okullar salgında vaka artışına rağmen yeniden açıldı
İspanya, Kovid-19'u grip gibi kontrol etmeyi planlıyor
Araştırma: Soğuk algınlığı Kovid-19'a karşı koruma sağlayabilir
Omicron varyantı Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı

Benzer haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istiyor

Omicron varyantı Kovid-19 testlerinin Fransa'ya maliyetini artırdı

Fransa'nın 5 bölgesinde aşırı yağış ve sel için 'kırmızı alarm' verildi

Fransa'da son 24 saatte 296 bin 97 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 296 bin 97 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti

Türk hayranı Fransız piyanist Stephane Blet hayatını kaybetti