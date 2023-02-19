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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğratılmasını istiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yenilgiye uğratılmasını ve Ukrayna'nın da konumunu savunabilmesini istiyorum." dedi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 19.02.2023
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Rusya'nın Ukrayna'da yenilgiye uğratılmasını istiyorum

Ankara

Macron, Fransız basınına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelere, Kiev yönetimine askeri desteği artırmaları çağrısında bulundu.

Savaşın uzun sürebileceğine işaret eden Macron, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yenilgiye uğratılmasını ve Ukrayna'nın da konumunu savunabilmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın "ezilmesi" için savaşın uzatılmasını isteyenler olduğunu savunan Macron, şu değerlendirmede bulundu:

"Rusya'ya kendi topraklarında saldırarak tamamen mağlup olmasını amaçlamamız gerektiğini düşünenler gibi düşünmüyorum. Onlar, her şeyden öte Rusya'nın ezilmesini istiyor. Fransa'nın tutumu, hiçbir zaman bu olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak."

Macron, Ukrayna'nın müttefiklerce de desteklenen askeri çabalarının, "Rusya'yı masaya döndürecek ve kalıcı barışı sağlayacak" tek yol olduğunu ifade etti.

Rusya'da rejim değişikliğine dair ihtimalleri de değerlendiren Macron, dünya genelindeki benzer girişimlerin "tamamen başarısız" olduğuna dikkati çekti.

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