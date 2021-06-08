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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı

Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazdı.

Alaattin Doğru   | 08.06.2021
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı

Paris

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti sırasında tokat atan kişinin Avrupa Tarihi Dövüş Sanatları (HEMA) ustası olduğu belirlendi.

Fransız basını, saldırganın Uzakdoğu kılıç kullanma sanatı olan Kendo yaptığını, ayrıca HEMA ustası olduğunu yazdı.

Saldırganın sosyal medyada aşırı sağcı hesapları takip ettiği belirtildi.

Valence savcılığı, adı Damien T. olarak açıklanan 28 yaşındaki saldırgan ile onunla birlikte gözaltına alınan arkadaşının sabıka kaydının olmadığını açıkladı.

Saldırgan, Macron’a tokat atarken 11'inci veya 12'nci yüzyıllarda Fransız krallarının savaşlarda kullandığı nara olarak bilinen "Montjoie Saint-Denis!" şeklinde bağırmış, cümlesini "Kahrolsun Macronculuk" diyerek bitirmişti.

Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında bariyerlerin arkasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaşmıştı. Kalabalıktan bir kişi bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat atmıştı.

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