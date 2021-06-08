Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.
Paris
Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Drome bölgesini ziyaretinde bir kişi tarafından tokatlandı https://t.co/1JvcNHmXDo pic.twitter.com/54S5WBTPED— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 8, 2021
Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.
Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.
Korumalar, olaya anında müdahale etti.
Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.
Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı. Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.