Euro
10.49
Dolar
8.60
BIST 100
1,449.16
Altın
1,892.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesini ziyaretinde tokatlı saldırıya uğradı.

Alaattin Doğru   | 08.06.2021
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Paris

Ülke turu yapan Cumhurbaşkanı Macron, Tain-l'Hermitage kentinde turizm otelcilik lisesini ziyareti sonrasında kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

Cumhurbaşkanı'nın yaklaştığı kişi, bir eliyle kolunu tuttuğu Macron’a diğer eliyle tokat attı.

Korumalar, olaya anında müdahale etti.

Elysee Sarayı, olayı "tokatlama girişimi" olarak doğruladı.

Fransa basını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını yazdı. Macron, geçen hafta Lot bölgesine 2 günlük ziyaret gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron’un "Fransa turu" olarak adlandırdığı ve ikincisini Drome’a yaptığı ziyaretler, muhalefet tarafından seçim turu olarak nitelendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Dünya genelinde 2 milyar 180 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyona yaklaştı
Avrupa Parlamentosu AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

Benzer haberler

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı temelinde güçlendirmeyi hedefliyoruz

Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 milyon avro para cezası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Fransa dost ve müttefik iki ülke ve böyle kalacaklar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6-7 Haziran'da Fransa'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 6-7 Haziran'da Fransa'yı ziyaret edecek
Macron, Irak'ta yapılacak erken seçimlere destek vermeye hazır olduklarını bildirdi

Macron, Irak'ta yapılacak erken seçimlere destek vermeye hazır olduklarını bildirdi