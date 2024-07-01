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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağın ülkede "en yüksek mevkilere erişebileceği" konusunda uyardı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin başı çektiği erken genel seçimlerin ilk turunun ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın ülkede en yüksek mevkilere erişmenin eşiğinde olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Esra Taşkın  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Fransa Cumhurbaşkanı, aşırı sağın ülkede "en yüksek mevkilere erişebileceği" konusunda uyardı

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, RN'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ilk turunun ardından Macron, kabinesiyle Elysee Sarayı'nda seçimi değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Macron, toplantıda bakanlarına "Yanılmamak gerek. En yüksek mevkilere erişmenin eşiğinde olan, aşırı sağ; başkası değil." dedi.

"Aşırı sağa tek bir oy gitmemesi gerektiğini" söyleyen Macron, bir önceki genel seçimlere işaret ederek, "Şunu unutmamalıyız ki 2017'de ve 2022'de karşı tarafta, solda herkes bu mesajı taşıdı. Bu olmasaydı hizmetkarınız ve siz burada olmazdınız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen iki bakan, toplantının "gergin" geçtiğini ifade etti.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 ile açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Fransa'da merkez partilerden birçok isim aşırı sağa karşı işbirliği yapılması çağrısında bulunmuş ve sol yelpazedeki Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller (EELV) ve Fransa Komünist Partisi (PCF) birlikte hareket edeceklerini açıklayarak Yeni Halk Cephesi İttifakı adı altında seçime girme kararı almıştı.

Görev süresi Nisan 2027'de dolacak Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin Mecliste çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Erken seçimin ilk turunda aşırı sağ ittifakı yüzde 33,15 oyla birinci, sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı ise yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşmişti.

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