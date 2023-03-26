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Dünya

Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi

Tartışmalı emeklilik reformu karşıtı protestoların şiddetlendiği Fransa'da Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanlara "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri" talimatının verildiğini söyledi.

Alaattin Doğru  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Fransa Çalışma Bakanı, bakanlara "Gerekli olmadıkça ortalıkta görünmeyin" talimatı verildiğini söyledi

Ankara

Dussopt, Fransız kamu radyosu France Inter'e emeklilik reformu karşıtı gösterilere ilişkin açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerinin yoğun şekilde sokaklarda organize olduğunu belirten Dussopt, "gerekli olmadıkça ortalıkta görünmemeleri talimatı" aldıklarını dile getirdi.

"Yalnızca gerektiğinde halkın arasına çıkmamız istendi." ifadesini kullanan Fransız Bakan, kolluk kuvvetlerinin görev yapmasına öncelik verildiğini kaydetti.

Talimatın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mı ya da Başbakan Elisabeth Borne'dan mı geldiğine ilişkin yorum yapmayan Dussopt, polisin şiddet eylemleriyle saatlerce mücadele etmekten tükenme aşamasına geldiğini anlattı.

Dussopt, hükümetin Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa'nın bir maddesine dayanarak emeklilik reformunu geçirme kararına tepki gösteren muhalefeti eleştirerek, bu maddenin daha önceki hükümetlerce de devreye alındığını söyledi.

Yasa tasarısının sendikalarla dört aylık istişare ve Parlamentoda 175 saat tartışıldıktan sonra kabul edildiğini belirten Fransız Bakan, "Böyle bir reformla Rus ruleti oynamıyoruz. Ulusal Mecliste oylamaya sunmak için her şeyi yaptık. Bu, madde (49/3) tarihimizde 100 kez kullanıldı." dedi.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.

Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

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