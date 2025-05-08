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Dünya

Fransa, bağımsızlık hareketini bastırdığı kolonisi Yeni Kaledonya’ya yeni güvenlik güçleri sevk etti

Fransa, Hint Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya’da geçen yıl mayıs ayında başlayan ve güç kullanarak bastırdığı bağımsızlık yanlısı hareketin yıl dönümü yaklaşırken Ada'ya ilave güvenlik güçleri sevk etti.

Şeyma Yiğit  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Fransa, bağımsızlık hareketini bastırdığı kolonisi Yeni Kaledonya’ya yeni güvenlik güçleri sevk etti

Ankara

France Info'nun haberine göre hükümet, "halkın güvenliğini sağlama" gerekçesiyle Yeni Kaledonya’ya 2 bin 600 güvenlik kuvveti ile çok sayıda zırhlı araç gönderdi.

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Kolonideki Fransız Yüksek Komiseri Jacques Billant, güvenlik güçlerinin yeni emre kadar Ada'da kalacaklarını bildirdi.

Billant, geçen yıl 13 Mayıs'ta başlayan ve güç kullanılarak bastırılan bağımsızlık hareketinin yıl dönümü yaklaşırken Ada'da şu an için tehdit oluşturacak toplu eylem havasının olmadığını ancak ihtiyatlı davranmayı sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan 2024’teki bağımsızlık hareketinin merkez üssü olan Yeni Kaledonya'nın başkenti Noumea'da 8-15 Mayıs'ta gösteriler yasaklandı.

Bağımsızlık yanlılarının taleplerine yönelik müzakerelerden sonuç çıkmadı

Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Yeni Kaledonya Yüksek Komiserliğinde yaptığı konuşmada, Ada'nın geleceğine ilişkin bağımsızlık yanlıları ile 3 gündür devam eden müzakerelerde uzlaşıya varılamadığını açıkladı.

Valls, bağımsızlık yanlıları ile müzakerelerde Ada'nın statüsüne ilişkin iki önerinin masada olduğunu, bunlardan birini Fransız hükümetinin, diğerini ise Ada’daki bağımsızlık karşıtlarının önerdiğini kaydetti.

Bakan Valls, Fransız hükümetinin Ada’nın statüsü için “Fransa ile egemenliğe dayalı” bir yapı, bağımsızlık karşıtlarının ise “Fransız Cumhuriyeti içinde federalizme dayalı” bir yapı önerdiğini ancak bu iki teklif üzerinde de uzlaşı sağlanamadığını söyledi.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmıştı

Fransız ana karasından yaklaşık 17 bin kilometre uzaklıktaki sömürgesi Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesiyle 13 Mayıs 2024’te başlayan olaylar güç kullanılarak bastırılmıştı.

Fransız hükümetinin yerli halkla 1988'de imzaladığı ve Ada’ya özerklik statüsü veren Noumea Antlaşması'na aykırı şekilde, en az 10 yıldır Ada'da yaşayan Fransızların seçimlerde oy kullanmalarının yolunu açma girişimi, mayıs ayında protestolara neden olmuştu.

Fransız hükümeti, yaklaşık bir ay süren olayları bastırmak için Ada'ya binlerce polis ve jandarma sevk etmiş, 13 Mayıs'ta 2024'te ilan edilen olağanüstü hal (OHAL), 27 Mayıs'ta başkent Noumea'da da durumun kontrol altına alınmasıyla kaldırılmıştı.

Ada'da Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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