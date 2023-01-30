Dolar
18.81
Euro
20.47
Altın
1,926.10
ETH/USDT
1,579.20
BTC/USDT
23,106.00
BIST 100
5,096.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’da kar yağışı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya İsveç ile ayrı ayrı değil birlikte katılmayı arzu ettiklerini bildirdi.

Dildar Baykan Atalay   | 30.01.2023
Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "(NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım." açıklamasının ardından Haavisto, bugün basın toplantısı düzenledi.

Haavisto, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasından anlıyoruz ki Türkiye'de bizim NATO sürecimizi hızlandırmak yönünde bir görüş var." diye konuştu.

Finlandiya Dışişleri Bakanı öte yandan hala NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ettiklerini, son 10 ayda ittifaka katılım konusunda olumla adımlar attıklarını belirterek, "İsveç, savunma ve dış politika alanında en yakın müttefikimiz." ifadesini kullandı.

"NATO üyeliğini beklemek için sabrımız var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Haavisto, üyeliklerinin onaylanmasının, NATO üyesi ülkelerin de yararına olduğunu kaydetti.

Haavisto, Türkiye'nin NATO üyeliklerini onaylaması için ne kadar bekleyeceklerine ilişkin soruya, "Buna sabrımız var. Bunun için de ABD, İngiltere ve Avrupalı müttefiklerimiz dahil birçok ülke bize güvenceler verdi. Bu da beklemek için iyi bir neden. Bu ülkeler, başımıza bir şey gelirse bekleme listesinde olduğumuz için yardımımıza koşacaklarını söylediler. Bu güvenlik taahhütlerini aldık. Tabii ki bunlar NATO'nun 5. Maddesi gibi değil ama bizim için çok önemli." yanıtını verdi.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaynağı belirsiz hava tahminlerine karşı uyardı
TBMM Başkanı Şentop'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar için "Haçlı zihniyeti" benzetmesi
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor
"Diyarbakır Anneleri İçin Zamanın Durduğu An" fotoğraf sergisi yarın açılacak
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı

Benzer haberler

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto: NATO'ya İsveç ile beraber üye olmayı arzu ediyoruz

İsveç'te çete bağlantılı silahlı ve bombalı saldırıların ardında ayrımcılık olabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: NATO üyeliklerini ayrı ayrı değerlendirebiliriz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "nükleer caydırıcılığın genişletilmesi" mesajı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Güney Kore'de "bağlantılı güvenlik" vurgusu yaptı
İsveçli yetkili Stenström: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor

İsveçli yetkili Stenström: İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet