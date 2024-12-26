Finlandiya: Deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğiz
Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, elektik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesintinin yaşandığı sırada bölgeden Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti.
Ankara/Brüksel
Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesi EstLink 2'nin ve Baltık Denizi'ndeki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında kesinti yaşanmasının ardından Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt verecekleri" uyarısında bulundu.
Finlandiya'nın YLE haber ajansına göre, şebeke operatörü Fingrid'den yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğu belirtildi.
Yetkililer, EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altından geçen 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığını açıkladı.
Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, X hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.
Orpo, daha sonra basına yaptığı açıklamada, ülkesinin "deniz altı altyapısına şüpheli müdahalelere kesin yanıt vereceğini" belirtti.
Öte yandan, Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen bir geminin geçtiğini iddia etti.
Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemeleri sonucu, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetti. Yetkililer, geminin çapalarının kablolardaki hasara yol açmasının mümkün olduğu görüşünü paylaştı.
Batı ülkelerinin yaptırımlarına karşı Rusya'nın petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli "gölge filo" kurduğu iddia ediliyor.
AB, Baltık Denizi'ndeki şebeke kesintisinden Rusya'yı sorumlu tuttu
Avrupa Birliği (AB), Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesinin ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintiden Rusya'yı sorumlu tutarak, Avrupa'nın kritik altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle bu ülkeye yönelik ek yaptırımlar hazırlanacağını bildirdi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayın, "AB altyapısına yönelik tehditleri gözler önüne serdiğini" belirtti.
Von der Leyen, denizaltı kabloları da dahil olmak üzere Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını sağlayacaklarını taahhüt etti.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da olayın "kritik altyapıya yönelik bir dizi şüpheli saldırının sonuncusu" olduğunu belirtti.
Kallas, "Şüpheli gemi, Rusya'nın savaş bütçesini finanse ederken güvenliği ve çevreyi tehdit eden gölge filosunun bir parçasıdır. Bu filoyu hedef almak için yaptırımlar da dahil olmak üzere daha fazla önlem önereceğiz." ifadelerini kullandı.
Yüksek Temsilci, halihazırda bölgedeki elektrik arzının güvenliği için herhangi bir risk bulunmadığını kaydetti.
NATO: Baltık Denizi'nde kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından Finlandiya ve Estonya arasındaki elektik şebekesinin ve Baltık Denizi'ndeki telekomünikasyon kablolarının bağlantısında yaşanan kesintilerin arkasında Rusya'nın olduğu iddialara ilişkin açıklama yaptı.
Baltık Denizi'ndeki kabloların kesilmesi olayıyla ilgili iddialar hakkında Estonya Başbakanı Kristen Michal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, "NATO, müttefiklerle dayanışma içindedir ve kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır." ifadesini kullandı.
Rutte, NATO'nun Estonya ve Finlandiya tarafından yürütülen soruşturmaları takip ettiğini ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Olay
Finlandiya basını, elektrik şebekesi operatörü Fingrid'den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlerde dün yerel saatle 12.26'da şebekede kesinti olduğunu belirtmişti.
EstLink 2'nin yanı sıra Baltık Denizi altındaki 4 telekomünikasyon kablosunun bağlantısında da kesinti yaşandığı duyurulmuştu.
Finlandiya Sınır Güvenlik ekipleri, kesintinin yaşandığı sırada bölgeden, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu düşünülen gemilerinden birinin geçtiğini iddia etmişti. Ekipler, gemiyi kıyıya yönlendirmelerinin ardından incelemelerinin sonucunda, gemi çapalarının yerinde olmamasının "şüpheli" olduğunu kaydetmiş, kablolardaki hasarın çapalar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtmişti.
Rusya'nın, Avrupa'nın yaptırımlarına karşı petrol ve malları gizlice taşımak için elverişsiz ve eski tankerlerden oluşan gizli filo kurduğu iddia ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.