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Dünya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, önümüzdeki hafta İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile anlaşacaklarına inanmadıklarını belirerek, Eylül'den önce ülkesinin NATO'ya gireceğini düşünmediğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 21.06.2022
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum

Stockholms Lan

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya devlet televizyonu YLE'ye yaptığı açıklamada, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile ilişkilerin seyrine değindi.

Türkiye'nin, talepleri konusunda geri adım atmadığını vurgulayan Niinistö, "Buna rağmen görüşmelerde bir ilerleme var ve müzakere sürüyor. Türkiye ile İspanya'da yapılacak NATO Zirvesi'nde anlaşacağımıza inanmıyorum. Eylül'den önce NATO'ya gireceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Ann Linde de ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile İsveç arasında dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan NATO müzakerelerini değerlendirdi.

Görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktaran Linde, "Yapıcı görüşmeler gerçekleşti, burada en önemlisi de görüşmelerin devam edecek olmasıdır." dedi.

Linde, bu müzakerelerin uzun zaman almasına da hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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