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Dünya

Finlandiya Başbakanı Marin: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zaferi başka 'saldırgan ülkeleri' güçlendirebilir

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zaferi başka 'saldırgan ülkeleri' güçlendirebilir." dedi.

Dilara Karataş   | 02.12.2022
Finlandiya Başbakanı Marin: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zaferi başka 'saldırgan ülkeleri' güçlendirebilir

Canberra

İlk kez bir Finlandiya Başbakanı tarafından ziyaret edilen Avustralya'da temaslarda bulunan Marin, Sidney'deki uluslararası siyasi düşünce kuruluşu Lowy Institute'ta yaptığı konuşmada, Ukrayna savaşının muhtemel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Marin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı zafer kazanması halinde diğer "saldırgan ülkelerin" güçlenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya'nın, savaşı kazanması durumunda kendini güçlü hisseden tek ülke olmayacağını belirten Marin, başka ülkelerin de aynı güçten etkilenebileceğini söyledi.

Marin, Finlandiya'nın Rus enerjisine bağımlılığını örnek vererek "Ortak değerlerimizi paylaşmayan rejimlerle işbirliğine fazlasıyla bağımlı hale geldik. Bağımlılıklarımız, toplumumuzun önemli alanlarında olmasını istediğimizden daha hızlı bir şeklide zayıflıklarımız haline geliyor." ifadesini kullandı.

Çin konusunda da Başbakan Marin, bu ülke gibi "otoriter" ülkelerle de kurulacak ticari ilişkilerde, Rusya örneğinde olduğu gibi "kritik bağımlılıklardan" kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Marin, "Örneğin; mikroçipler, yarı iletkenler veya herhangi bir kritik teknoloji söz konusu olduğunda otoriter ülkelere bağımlı olamayız. Çünkü o ticaret yolları bir anda kesilirse o zaman sorun yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Marin, Finlandiya'yı da içeren; AB ile Avustralya arasında son hali verilen serbest ticaret anlaşmasının esnek tedarik zincirleri geliştirmek için bir "fırsat" olduğunu dile getirdi.

Marin, Avustralya Başbakanı ile görüştü

Başbakan Marin, daha sonra Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile bir araya geldi.

İkili, görüşmelerinin "açık ve demokratik toplumlar olarak dayanıklılıklarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için birlikte çalışma ihtiyacının altını çizdiğini" belirten ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, iki başbakanın "karmaşık tedarik zincirlerini ve enerji kaynaklarını yönetmenin, güvenilir, gelişmekte olan teknolojilere yatırım yapmanın ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel istikrarın yanı sıra insan haklarını desteklemek için gerekli olduğu konusunda hemfikir oldukları" belirtildi.

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