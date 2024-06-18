Dolar
32.65
Euro
34.99
Altın
2,309.28
ETH/USDT
3,407.60
BTC/USDT
65,468.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki Türkiye Gürcistan maçı için Dortmund’da bulunan Türk taraftarlar bir araya geldi Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun dumanlar yükseliyor -VTR- DRON - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli siyasetçi Salihi: Gazze saldırıların ortağı olan ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük hile

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam Salihi, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ortağı konumundaki ABD'nin arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu söyledi.

Esat Fırat  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
Filistinli siyasetçi Salihi: Gazze saldırıların ortağı olan ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük hile

Ramallah

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) şemsiyesi altında yer alan Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FKÖ ile Filistinli grupların İsrail’in Gazze Şeridi’nde yürüttüğü soykırım savaşını durdurmak için mücadele ettiğini ifade etti.

Salihi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki çılgın savaşın yanı sıra Batı Şeria'da da bir şiddetli savaş sürdürdüğüne dikkati çekerek, Batı Şeria'daki savaşın Gazze'de olup bitenlerden daha az tehlikeli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

İsrail’in Batı Şeria’da kentlere baskın düzenlediğini, saldırılar gerçekleştirdiğini ve kontrol noktaları kurduğunu belirten Salihi, şunları söyledi:

“Bugün Batı Şeria'da baskınlar, saldırılar ve kontrol noktaları kurulurken, işgal devleti (İsrail) altyapıyı yok etmeye ve günlük tutuklamalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Filistin topraklarında bir savaş yürütülüyor, bunun da tek bir çözümü var o da işgale son vermektir.”

Salihi, İsrail’in Batı Şeria ile Gazze Şeridi’ni tamamen birbirinden koparmak üzere bir proje yürüttüğüne işaret ederek, “Batı Şeria'da yaşanan saldırı, İsrail projesinin Batı Şeria'ya odaklandığını ve 23'ten fazla Bedevi topluluğunu ilhak ve yerinden etme politikalarının devamının yanı sıra Batı Şeria'yı Gazze'den ayırmayı hedeflediğini teyit ediyor.” dedi.

“Washington dürüst bir arabulucu değil”

ABD Başkanı Joe Biden’ın Gazze Şeridi'nde ateşkes için açıkladığı taslağın Filistinli taraflarca ele alındığını vurgulayan Salihi, “Ateşkes ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi taslağın esası olmalı. Savaşı durdurmaya yönelik her türlü çaba önemlidir, ancak Washington dürüst bir arabulucu değil, daha ziyade bu savaşta bir taraftır.” ifadelerini kullandı.

Salihi, önceliğin İsrail’in saldırılarının durdurulması olması gerektiğine işaret ederek, ancak bu bağlamda bir esir takasının olabileceğini belirtti.

ABD ile İsrail’in esirler meselesini ana odak haline getirmeye çalıştığını ve bunun doğru olmadığınının altını çizen Salihi, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki saldırıların ortağı konumunda bulunduğunu ancak arabulucu gibi davranmasının büyük bir hile olduğunu kaydetti.

“FKÖ, Gazze’de bir yerel yönetimi reddediyor”

Salihi, savaş sonrasına ilişkin ise FKÖ’nün aşiretlerden bir yerel yönetimin kurulması ihtimalini reddettiğini ifade ederek, “FKÖ, Gazze Şeridi'nde herhangi bir yerel yönetimi (aşiretler) reddediyor. Asıl endişe de Oslo Anlaşması öncesi formül gibi sözde bir geçiş aşamasının yaşanacağı yönündedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir yerel yönetimin Gazze Şeridi’nin Batı Şeria’dan tamamen koparılması hedefine hizmet edeceğini ve Filistin davasını bir bütününü parçalayacağını söyleyen Salihi, bu çerçevede Filistinli grupların ortak hareket etmesi ve işgalin sonlandırılmasını ana hedef olarak belirlemeleri gerektiğini kaydetti.

İstiklal savaşı ve işgalin sonlandırılması

Salihi, “Aksa Tufanı” savaşının bir halkın ulusal bağımsızlık savaşına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, “Sorun artık ateşkes ve Gazze'nin yeniden inşası değil -her ne kadar önemli olsa da- sorun halkın bağımsızlığı ve işgalin sona ermesidir.” diye konuştu.

Filistin davasının Filistinlilerin ortaya koyduğu büyük fedakarlıkların gölgesinde değerlendirilmesinin önemine dikkati çeken Salihi, şöyle devam etti: “Müzakere edilmesi gereken şey, uluslararası bir konferansta, işgalin sona erdirilmesi, Filistin devletin tanınması ve mülteci sorununun çözümüne yönelik bir formüle ulaşılması için bir takvimdir.”

Salihi, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki savaş sonrasına ilişkin projesinin bertaraf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Mesele bağımsızlıktır, çünkü işgali sona erdirmek için mevcut durumu geliştirmek gerekiyor. İşler 7 Ekim öncesi gibi değil.” ifadelerini kullandı.

Filistin halkının bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve işgali sonlandırma hedefinde ilerlediğini belirten Salihi, FKÖ’nün Hamas ile bir an önce sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguladı.

Salihi, “Filistin yönetimi de artık siyasi çerçeve olmaktan çıkıp, yönetim devlete dönüştürülmeli, İsrail'in yüklediği tüm yükümlülüklerinden kurtulmalı ve meseleyi bu doğrultuda başka bir alana taşımalıdır.” şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 548 Filistinli hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSİ Genel Müdürü Balta su tasarrufuna yönelik önerilerini paylaştı
Tuzla'da fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor
Bursa'nın deniz ve göl plajlarında suyun kalitesi iyi çıktı
Kurban pazarlarında satılmayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak
Yurdun kuzeydoğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

Gazze Şeridi'nde 3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

BM İnsan Hakları Konseyinin 56'ncı Oturumu Cenevre'de başladı

Filistinli siyasetçi Salihi: Gazze saldırıların ortağı olan ABD'nin arabulucu gibi davranması büyük hile

ANALİZ - Netanyahu’nun Savaş Kabinesini feshetmesi ne anlama geliyor?

ANALİZ - Netanyahu’nun Savaş Kabinesini feshetmesi ne anlama geliyor?
İsrail'in 256 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 372'ye çıktı

İsrail'in 256 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 372'ye çıktı
İsrail polisinden Batı Kudüs’te düzenlenen gösteriye müdahale

İsrail polisinden Batı Kudüs’te düzenlenen gösteriye müdahale
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet