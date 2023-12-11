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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli gruplardan "Gazze'deki yüz binlerce kişinin açlık ve ablukadan kurtarılması" çağrısı

Filistinli gruplar, Gazze'nin kuzeyi, Gazze kenti, Han Yunus'un doğusu ve kuzeyi ile Deyr el-Balah'ın güneydoğusundaki bölgelerdeki yüz binlerce kişinin ablukadan ve açlıktan kurtarılması için acil çağrıda bulundu.

Gülşen Topçu  | 11.12.2023 - Güncelleme : 11.12.2023
Filistinli gruplardan "Gazze'deki yüz binlerce kişinin açlık ve ablukadan kurtarılması" çağrısı

Gazze

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi gibi grupların yer aldığı Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "afet" bölgeleri olarak adlandırılan bu yerlerde insani bir felaket yaşandığı belirtildi.

Çoğu çocuk, kadın, yaşlı ve yaralı binlerce kişinin, hayatlarını idame ettirecek temel maddelere erişememeleri, insani yardım girişlerinin olmaması ve ihtiyaçlarını karşılayacakları güvenli yollar bulamamaları nedeniyle gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları ifade edildi.

Cesetlerin her yere dağılmış olduğu ve insanların bunları defnedememesi nedeniyle büyük bir çevre felaketinin yaşanacağı vurgulanan açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki insani ateşkesin sona ermesi ve saldırıların yeniden başlamasıyla durumun daha da kötüleştiği aktarıldı.

Uluslararası yardım kuruluşlarının, İsrail'in tehditleri nedeniyle söz konusu bölgelerdeki yardım çağrılarına karşılık veremediği ve yardım faaliyetinde bulunamadığı kaydedilen açıklamada, açlık, abluka ve ölümle karşı karşıya olan yüzbinlerce kişinin hayatının kurtarılması için Arap ve İslam dünyasına müdahale çağrısı yapıldı.

Hastanelerin hizmet veremediği ve sağlık çalışanlarının söz konusu afet bölgelerinde hareket etme olanağı bulamadığına dikkat çekilen açıklamada, Mısır'dan, yaralıların ülkede tedavisi için çalışması istendi.

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