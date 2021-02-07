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Dünya

Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istiyor

Filistinli gruplar, Mısır'ın başkenti Kahire'de yarın başlaması planlanan ulusal diyalog görüşmelerinde ihtilaflı konuların çözüme kavuşturulmasını ve siyasi bölünmenin sona erdirilmesini istediklerini belirtti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Gülşen Topçu   | 07.02.2021
Filistinli gruplar, Kahire'deki ulusal diyalog görüşmelerinde siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesini istiyor

Gazze

Filistinli grupların yöneticileri, Kahire'deki görüşmelere katılmak üzere Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'ndan hareket etmeden önce AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Hamas yöneticilerinden Halil Hayye, Filistinli grupların, seçimlerle ilgili yargısal ve hukuki konular dahil tüm meselelerde anlaşmaya vararak, halkın seçim hakkını özgürce kullanmasını istediğini söyledi.

Kahire'ye, "Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmeyi sona erdirme ve Siyonist projeyle mücadele üzerine yoğunlaşma" mesajıyla gittiklerini kaydeden Hayye, Mısır'daki görüşmenin, Gazze karşıtı alınan bazı önlemlerin kaldırılması için iyi bir fırsat olacağını dile getirirken, bu konuda ayrıntı vermedi.

İslami Cihad yöneticilerinden Hıdır Habib, ulusal diyalog görüşmelerinin başarılı olması ve "kara" bölünmüşlük devrinin sona ermesi temennisinde bulundu.

Habib, Filistin siyasetinin yeniden düzenlenmesi için herkesin dahil olduğu bir uzlaşı ortamına, net bir ulusal strateji ve vizyon üzerinde fikir birliğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Büro üyesi Cemil Mizhir de Filistinlilerin önemli bir görüşme turuna başlayacağını ve ihtilaflı konuların ele alınacağı bu görüşmelerin siyasi bölünmüşlüğü sona erdirmesinin umut edildiğini kaydetti.

Gazze'deki Ulusal Girişim Hareketi yetkilisi Aid Yaği ise ihtilaflı konuların çözülmesinin seçimlerin önünü açacağına ve bunun da İsrail'in Filistin meselesini hedef alan planlarına karşı koymaya vesile olacağına işaret etti.

Filistinli grupların tamamının, uzlaşı ve uzun bir aradan sonra ilk kez yapılması planlanan Filistin seçimlerini tartışmak üzere diyalog görüşmelerine katılması bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ile Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

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