Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor

İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Hamdi Yıldız   | 23.05.2021
Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor

Gazze

Gazze Belediyesinin başlattığı kampanyaya yaklaşık 1000 genç katıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de oluşan enkazı temizlemek için kampanya başlatıldı

İsrail'in Gazze'ye günlerce süren saldırıları nedeniyle kentte oluşan enkazı temizlemek için kampanya başlatıldı. Kampanyaya gönüllü olarak katılan gençler, Gazze'nin cadde ve sokaklarını süpürdü. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağılan gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Filistinli çocukların da temizlik çalışmalarına güçleri nispetinde destek verdiği gözlendi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmayı ve Gazze'nin kendi evlatlarıyla yeniden imara gücünün yettiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Söz konusu kampanyanın bugün başladığını aktaran Serrac, toplumun tüm kesiminin destek verdiği bu kampanyayla Gazze'ye yeniden hayat vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Serrac, "İmar Edeceğiz" kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 27 milyon 860 bin 302 oldu
Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en düşük günlük ölüm sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 589 bin 703'e yükseldi
Araştırma: Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca Kovid-19 aşıları Hindistan varyantına karşı etkili

Benzer haberler

Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor

Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor

İsrail'in Filistinlilere saldırıları Hollanda'da protesto edildi

Londra polisi İsrail destekçilerinin Filistin destekçilerine saldırmasını önledi

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı

Irak ve Filistin hükümetleri arasında Ramallah'ta ortak görüşmeler başlayacak

Irak ve Filistin hükümetleri arasında Ramallah'ta ortak görüşmeler başlayacak
Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı İsrail Meclisinde oylanacak

Netanyahu'nun yeniden başbakan olmasını önlemek için hazırlanan yasa tasarısı İsrail Meclisinde oylanacak