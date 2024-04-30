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Dünya

Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırıda Filistinli gazeteci ile oğlu hayatını kaybetti.

Mustafa Deveci  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Filistinli gazeteci ile oğlu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda öldü Fotoğraf: Ashraf Amra / AA

Ankara

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Filistinli gazeteci Salim Ebu Tuyur'un Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki evini hedef aldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırıda, Ebu Tuyur ile oğlu Ahmed yaşamını yitirdi. Filistinli gazeteci ve oğlunun cenazesi, Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Hastanesi'ne getirilerek bahçedeki sedye üzerine yan yana konuldu.

Ebu Tuyur'un naaşının üzerine basın yeleği yerleştirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Ebu Tuyur ve oğlu Ahmed toprağa verildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de öldürülen Filistinli gazetecilerin sayısı 142'ye yükseldi.

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