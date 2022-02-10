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Dünya

Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli

Hacer Başer   | 10.02.2022
Filistin'in önde gelen isimlerinden Aşravi: Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli

İstanbul

Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Türkiye-Filistin ilişkilerinin her iki ülke için de önemli olduğunu söyledi.

Halihazırda Filistin Küresel Diyalog ile Demokrasi Girişimi (MIFTAH) Yönetim Kurulu Başkanı Aşravi, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer'i ağırladı.

MIFTAH'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Aşravi'yi İstanbul'da düzenlenecek "8. Arabuluculuk Konferansı'na" davet etti.

Taraflar, başta Kudüs'te olmak üzere İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri, kutsal şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirme girişimlerini görüştü.

Aşravi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli." ifadesini kullandı.

Filistin'in önde gelen isimlerinden Hanan Aşravi, 10 Aralık 2020'de FKÖ Yürütme Konseyinin karar alma süreçlerinde yetersiz kaldığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Konseyden istifa etmişti.

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