Filistin'in Nablus kentinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filistin'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği bildirildi.
Ramallah
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre merkez üssü Nablus olan 3,2 ve 1,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Filistin Sismoloji Merkezi, Kudüs'te de hissedilen depremin yerin 1 ve 2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı.
Deprem nedeniyle can kaybı veya hasar oluşmadığı kaydedildi.
Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, 8 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtmişti.
Dubeyk, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini söylemişti.
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