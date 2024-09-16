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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, Eygi'nin Filistin halkı için şehit mertebesinde olduğunu söyledi

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." ifadesini kullandı.

Şerife Çetin  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, Eygi'nin Filistin halkı için şehit mertebesinde olduğunu söyledi

New York

Mansur, AA muhabirinin, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." diyen Mansur, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydetti.

Mansur, Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.

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