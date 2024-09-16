Filistin'in BM Daimi Temsilcisi, Eygi'nin Filistin halkı için şehit mertebesinde olduğunu söyledi
Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." ifadesini kullandı.
New York
Mansur, AA muhabirinin, "Size geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli keskin nişancı tarafından öldürülen Türk-Amerikan aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi hakkında bir soru sormak istiyorum. ABD yönetimi İsrail'in açıklamasını kabul etti ve bunun bir kaza olduğunu söyledi. Görgü tanıkları ise bunun gerçek olmadığını dile getiriyor. Siz bu olayı ve Batı Şeria'daki genel durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
- İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
- Filistin Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Eygi'yi öldüren kurşun "neredeyse düz bir çizgide sol tarafından" isabet etti
- Ayşenur'un Filistin'e adanan yaşamı, mesajları ve kişiliği geniş yankı buldu
- Filistinli akademisyenlerden, İsrail'in katlettiği Eygi'ye "İşgalle Mücadele Nişanı
- Filistin, İsrail'in Eygi'yi katletmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayette bulunmaya hazırlanıyor
- Ayşenur Ezgi Eygi ölümü göze alarak Filistinlilere destek vermiş
"Filistin halkı ve liderleri için Ayşenur şehittir." diyen Mansur, Eygi'ye suikast düzenlendiğini kaydetti.
Mansur, Eygi'nin askeri törenle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yerleşkesinden ebediyete uğurlandığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.