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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların görüldüğü Sderot’tan yayındayız. Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Spor Salonu'nda partisinin 12. Olağan Büyük Kongresi2nde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuşuyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin'den uluslararası topluma, saldırılarını durdurması için İsrail'e "baskı kurun" çağrısı

Filistin yönetimi, İsrail'in abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik uyguladığı şiddetin durdurulması için uluslararası topluma "gerçek manada baskı kurma" çağrısında bulundu.

Fayez Abdulsalam, Muhammed Semiz  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Filistin'den uluslararası topluma, saldırılarını durdurması için İsrail'e "baskı kurun" çağrısı Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da işlenen "savaş ve insanlık suçu" ile Gazze'deki yıkımdan tamamıyla İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na yönelik bu sabah yaptığı hava saldırısının "gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adım" olarak nitelendiği açıklamada, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'ne yönelik bombardıman şeklini Batı Şeria'ya kaydırdığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e Gazze ve Batı Şeria'da uyguladığı şiddeti ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile işgali durdurması ve Gazze'ye insani yardımların girişine izin verilmesi için "gerçek manada uluslararası baskı" kurulması çağrısında bulunuldu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 18 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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