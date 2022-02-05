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Dünya

Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail ihlallerine karşı gerekeni yapın' çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimi ile uluslararası camiaya "İsrail'in Filistin halkına yönelik ihlallerinin son bulması için gerekli tedbirleri alın." çağrısında bulundu.

Gülşen Topçu   | 05.02.2022
Filistin'den uluslararası topluma 'İsrail ihlallerine karşı gerekeni yapın' çağrısı

Ramallah

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimciler ile İsrail ordusunun, son birkaç saat içinde onlarca ağacı yerinden sökme ve Filistinlilerin araçlarını yakma girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Yahudi yerleşimciler ile İsrail güçlerinin eylemlerinin İsrail hükûmetinin politikasını yansıttığı belirtilen açıklamada, bu politikanın, Batı Şeria'nın ilhakı ve başta Doğu Kudüs olmak üzere yerleşim birimleri tehdidi altındaki bölgelerde Filistinli varlığına son verme üzerine kurulu olduğu kaydedildi.

Yahudi yerleşimcilerin İsrail'de kendilerini hukuki ve siyasi düzeyde koruma altında hissettikleri için cezadan kaçmaya devam ettikleri aktarılan açıklamada, İsrail'in bir işgalci güç olarak uluslararası barış iradesine ve uluslararası kurallara boyun eğmeye zorlanması istendi.

Açıklamada, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinden, Filistinlilerin maruz kaldığı işgal ve geniş çaplı etnik temizliğe karşı hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

ABD ve uluslararası camianın işgalcinin ihlalleri ve işlediği suçlara karşı sessiz kalmasının şaşkınlık verici olduğu dile getirilen açıklamada, Filistin meselesini görmezden gelmesi ve suç işlemeye devam etmesinin İsrail'in barışı istemediğini gösterdiği vurgulandı.

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