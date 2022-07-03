Dolar
16.76
Euro
17.48
Altın
1,811.22
ETH/USDT
1,057.40
BTC/USDT
19,063.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali Mustafa Taş ile Cengizhan Şimşek arasında gerçekleşiyor.
logo
Dünya

Filistin'den, Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için acil müdahale çağrısı

Filistin, ABD ve uluslararası topluma, Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde yürüttüğü kazıları durdurması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Mehmet Nuri Uçar   | 03.07.2022
Filistin'den, Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için acil müdahale çağrısı

Ramallah

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın altında yürüttüğü kazıları durdurması, Aksa'daki statükoya uyması ve İslami Vakıflar Dairesi'nin yetki ve sorumluluklarına saygı göstermesi için ABD ve uluslararası topluma acil müdahale etmeleri çağrısı yapıldı.

"İşgal makamları ve onların yetkili birimleri tarafından kutsal Mescid-i Aksa'nın altında ve çevresinde gerçekleştirilen Yahudileştirme projelerini şiddetle kınıyoruz." denilen açıklamada, çok geç olmadan bu duruma müdahale edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in söz konusu kazı çalışmalarının amacına ilişkin hedefin, Yahudi tarihine dair bir bulguya ulaşmak olduğu, ancak İsrail'in, Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana sürdürdüğü kazı çalışmalarına rağmen bu bağlamda tek bir bulguya rastlamadığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı, yürütülen kazılar nedeniyle, Aksa'nın sütunlarında çatlaklar oluştuğuna ve bazı yerlerde taşların düşmeye başladığına dikkat çekerek "Kıble Mescidi altında bulunan cami başta olmak üzere Mescid-i Aksa'nın tehlikede olduğu" vurgusu yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrail, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında ve çevresinde, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Ayrıca, daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden İsrailli Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak nitelendiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor
HDP 5. Olağan Kongresi'ne ilişkin soruşturma başlatıldı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Bartın'da selde yıkılan köprünün yerine MSB geçici köprü kuruyor

Benzer haberler

Filistin'den, Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için acil müdahale çağrısı

Filistin'den, Mescid-i Aksa'daki kazıların durması için acil müdahale çağrısı

Filistin, gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşuna ABD'nin adli inceleme yapmasını onayladı

İsrail'le esir takası ve müebbet hükümlüsü Filistinliler meselesi yeniden gündemde

İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

İbrahim Tatlıses Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti
Oyuncu Türkseven İsrail’de gördüğü ilgiyi anlattı: Türkiye’den daha çok burada meşhurum

Oyuncu Türkseven İsrail’de gördüğü ilgiyi anlattı: Türkiye’den daha çok burada meşhurum
Filistinli yardım gönüllüsü Barak, "Afganistan'ın Guantanamosu"nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı

Filistinli yardım gönüllüsü Barak, "Afganistan'ın Guantanamosu"nda uğradığı işkenceleri AA'ya anlattı